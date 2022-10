Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Dieb macht sich an Ford zu schaffen

Konstanz (ots)

Wegen versuchtem Diebstahl hat die Polizei am Sonntag eine Anzeige aufgenommen. An einem Ford, der in der Scheffelstraße abgestellt war, hat tagsüber ein Unbekannter das Schloss der Beifahrertür des Kleinwagens überwunden. Entweder hat der Täter nichts Stehlenswertes gefunden oder er wurde möglicherweise gestört. Gegenstände fehlen nach einer ersten Durchsicht offenbar nicht. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07531 9950 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell