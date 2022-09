POL-PDNR: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß

Linz am Rhein (ots) - Am Donnerstag, den 29.09.2022 kam es gegen 12:40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B42 in Linz am Rhein. Ein 59-jähriger Fahrradfahrer kam aus Richtung Fähranleger und wollte mit seinem Rad die Bundesstraße in Richtung Stadtmitte queren. Auf der Fahrbahn wurde er von einem bevorrechtigten PKW erfasst und durch die Kollision schwer verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt und ...

