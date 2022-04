Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Gegen Fußgängerampel gefahren und abgehauen - Polizei sucht Zeugen (26.04.2022)

Singen (ots)

Am Dienstagabend, gegen 21.30 Uhr, ist ein Unbekannter mit einem Auto gegen eine Fußgängerampel an der Kreuzung Ekkehardstraße und Hauptstraße gefahren. Anschließend stieg der unbekannte Autofahrer aus, sah sich den Schaden an, sprach mit einer Frau in einem hellblauen Renault Twizzy und entfernte sich dann von der Unfallörtlichkeit, ohne den Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu melden. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um eine dunkle oder schwarze Limousine der Marken Audi oder Mercedes handeln. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

