Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Hohentwiel) Autofahrer nimmt vor Polizei Reißaus

Singen (ots)

Ein Autofahrer ist in der Nacht zum Sonntag vor der Polizei geflüchtet. Diese hatte gegen 1 Uhr an der Kreuzung Bruderhofstraße/Feldbergstraße eine Routinekontrolle durchgeführt und wurde auf den Fahrer aufmerksam, als dieser von Friedingen in die Singener Nordstadt herangefahren kam und plötzlich den Rückwärtsgang einlegte. Die anschließende Flucht vor dem Streifenwagen ging teilweise mit bis zu 100 Sachen durch die Stadt. In der Friedinger Straße, die aktuell wegen einer Baustelle gesperrt, nahm die Fahrt aber ein rasches Ende. Der Audi-Fahrer machte sich zwar noch ein Stück weit zu Fuß aus dem Staub, konnte aber von den Beamten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Wie es sich herausstellte, stand der 33-Jährige unter Alkoholeinwirkung. Sein Führerschein wurde nach einer Blutprobe von der Polizei einbehalten. Der Fahrer muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell