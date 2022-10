POL-KN: (VS-Schwenningen) Auto angefahren und abgehauen (09.10.2022)

Triberg (ots) - Unbekannte haben am Samstagabend gegen 22.30 Uhr eine Sachbeschädigung in der Hauptstraße begangen. Sie beschädigten eine Schaufensterscheibe am Haus Nummer 25, die zu Bruch ging. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Hinweise auf die Täter erbittet die Polizei in St. Georgen unter der ...

