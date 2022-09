Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Leistungsspange der deutschen Jugendfeuerwehr im Kreis Wesel

Hünxe (ots)

In diesem Jahr ist es endlich wieder so weit, die Feuerwehr Hünxe ist gemeinsam mit dem Kreisfeuerwehrverband Ausrichter einer Leistungsspangenabnahme. Die Leistungsspange ist das höchste Abzeichen, das Jugendliche in der Jugendfeuerwehr erwerben können. Am Samstag, den 10. September werden 30 Jugendfeuerwehrgruppen aus ganz NRW, an der Abnahme in Hünxe auf der Sportanlage des TUS Drevenack am Hunsdorfer Weg teilnehmen. Parkmöglichkeiten sind ausgeschildert. Neun Gruppen haben eine kurze Anfahrt, denn diese kommen aus dem Kreis Wesel. Insgesamt werden sich ca. 390 Jugendliche dieser Prüfung stel-len. Hinzu kommen Betreuungspersonen, Schiedsrichter/innen sowie Helfer/innen, sodass mit rund 650 Personen gerechnet werden kann. Den gesamten Tag sind durch die Eltern der Jugendfeuerwehr und die Kameraden der gesamten Feuerwehr Hünxe für das leibliche Wohl gesorgt. Eine Abschlussveranstaltung mit Verleihung der Auszeichnung, soll am späten Nachmittag, zwischen 16:00 und 17:00 Uhr stattfinden.

Für Rückfragen steht weiterhin zu Verfügung:

Sebastian Püthe

FB Öffentlichkeitsarbeit Jugendfeuerwehr Kreis Wesel

Mobil: 01627268843

Email: sebastian.puethe@jf-kreis-wesel.de

