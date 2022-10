Schonach (ots) - Unbekannte haben am Wochenende im Zeitraum zwischen Samstag, 17.45 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, zwei Autos auf der Straße "Am Grundbächle" beschädigt. Die Unbekannten zerstachen an einem Landrover Discovery und an einem Fiat 500 mehrere Reifen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizei in St. ...

