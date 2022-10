Dunningen (ots) - Zu einem Auffahrunfall ist es am Donnerstag auf der Bundestraße 462 gekommen. Vier Autos, die gegen 13.30 Uhr hintereinander her in Richtung Schramberg fuhren, bremsten stark ab, als ein Rettungsfahrzeug mit Blaulicht entgegen kam. Das vorderste Fahrzeug bremste so stark, dass es zum Stehen kam. Die zwei nachfolgenden Autofahrer mussten deswegen eine ...

mehr