POL-KN: (Dunningen/ Lkr. Rottweil) Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten

Schramberg (ots) - Zum Brand in einer Dachgeschosswohnung in der Straße "An der Steige" ist es am Donnerstag gegen 16.15 Uhr gekommen. Die Feuerwehren Schramberg und Schramberg-Sulgen wurden alarmiert, weil ein Rauchmelder in der Wohnung auslöste und Rauch durch die Fenster zu erkennen war. Der Brand konnte schnell durch die Feuerwehr gelöscht werden. Nach erster ...

