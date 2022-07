POL-MK: Kellereinbrüche

Iserlohn (ots) - Im Zeitraum zwischen Samstag- und Montagmorgen verschafften sich unbekannte Tatverdächtige gewaltsam Zutritt zu einem Bürogebäude am Werner-Jacobi-Platz. In den Räumlichkeiten wurden diverse Gegenstände beschädigt und teilweise entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 4.000,- EUR. Täterhinweise liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. (dom) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis ...

