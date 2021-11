Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L304 in Höhe des Steinbruchs Betzstein

Rothenbach / L304 (ots)

Der 33 jährige Fahrer aus der VG Rennerod befuhr mit seinem PKW die L304, aus Langenhahn kommend in Fahrtrichtung Wölferlingen. In Höhe des Steinbruchs Betzstein kam dieser auf Grund überhöhter Geschwindigkeit in einer langgezogenen Linkskurve, nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich und kam in Seitenlage zum Stillstand. Der Fahrer war zunächst eingeklemmt, konnte sich jedoch selbstständig befreien. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

