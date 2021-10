Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht - Skoda Kodiaq beschädigt

Rodalben (ots)

Am Montag, zwischen 11:40 und 13:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Skoda Kodiaq. Im genannten Zeitraum war der Pkw zunächst auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes und dann auf dem Parkplatz der VR-Bank geparkt. Erst zu Hause angekommen bemerkte die Fahrerin einen Schaden an der Stoßstange und der Motorhaube. Das Schadensbild lässt darauf schließen, dass die Beschädigungen von einem höheren Fahrzeug mit überstehender Ladung stammen könnten. Die Schadenshöhe wird auf 2500 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

