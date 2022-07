POL-MK: Einbruch in Büroräume

Plettenberg (ots) - Zwei Container brannten am Montagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, auf dem Parkplatz einer Bank an der Grünestraße. Zeugen beobachteten zuvor, wie sich zwei Jugendliche im Alter von 15-16 Jahren kurz vor Ausbruch des Brandes im Bereich der Container aufgehalten hatten. Durch die Feuerwehr wurde das Feuer gelöscht. An den Containern sowie an der Wand eines hinter den Containern befindlichen ...

mehr