Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Körperverletzung - Polizei bittet um Hinweise

Ein bislang unbekannter Mann soll in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 1.15 Uhr in der Schützenstraße einem 26-Jährigen zunächst eine Zigarette in das Gesicht geschnippt und ihm anschließend eine Kopfnuss verpasst haben. Der Unbekannte flüchtete im Anschluss an seine Tat, deren Hintergründe derzeit unklar sind. Der Täter wird als etwa 190cm groß, mit südländischem Aussehen und Dreitagebart beschrieben. Bekleidet soll der Mann mit einem grünen Deutschland-Trikot, eventuell mit der Rückennummer 16, gewesen sein. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Körperverletzung und nimmt Hinweise unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Frau wird Opfer von Betrügern

Opfer eines sogenannten Schockanrufs wurde am Montagnachmittag eine 83-jährige Frau. Betrüger hatten die Dame angerufen und ihr vorgespielt, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall gehabt habe und sich nun in Untersuchungshaft befinde. Die Täter verunsicherten die Frau weiter und brachten sie dazu, gegen 17 Uhr auf dem Marienplatz im Bereich der Charlottenstraße einen hohen fünfstelligen Euro-Betrag an einen unbekannten Mann zu übergeben. Erst später, als sich die tatsächliche Tochter bei der 83-Jährigen meldete, fiel der Betrug auf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die zur genannten Zeit im Bereich des Marienplatzes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Zwei Männer nach Körperverletzung in Gewahrsam

Eine Glasflasche hat ein 20-Jähriger, der gemeinsam mit einem 22-jährigen Freund in der Wilhelmstraße unterwegs gewesen ist, am Dienstag gegen 2.30 Uhr in Richtung einer Bushaltestelle geworfen und dabei beinahe eine 30-Jährige getroffen. Als die 30-jährige Polizeibeamtin, die privat unterwegs gewesen ist, die beiden jungen Männer auf ihr Verhalten ansprach, verpasste der 20-Jährige ihr mehrere Faustschläge gegen den Kopf. Einsatzkräfte der Polizei konnten die beiden stark alkoholisierten Männer noch auf ihrer Flucht festnehmen. Auch gegenüber den im Dienst befindlichen Beamten verhielt sich der 20-Jährige aggressiv und beleidigte diese. Weiter wurden bei dem 20-Jährigen und dem 22-Jährigen kleinere Mengen Betäubungsmittel aufgefunden. Aufgrund ihrer Alkoholisierung von jeweils über 1,5 Promille mussten die beiden die Nacht auf dem Polizeirevier in einer Arrestzelle verbringen. Zudem erwarten sie nun Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg.

Weingarten

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem Mercedes hinterlassen, der am Montag zwischen 14.15 Uhr und 15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Franz-Beer-Straße abgestellt war. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise etwaiger Zeugen nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Weingarten

Frau von Exhibitionist belästigt - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem eine 23-jährige Frau angibt, am Sonntag gegen 17.15 Uhr an der Schussen zwischen Weingarten und Berg von einem Unbekannten belästigt worden zu sein, ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Der Mann habe sich der jungen Frau mit einem älteren dunklen Rad genähert, sich vor ihr entblößt und im Anschluss begonnen, vor ihr sexuelle Handlungen an sich zu vollziehen. Erst nach der mehrfachen Aufforderung, dies zu unterlassen, setzte er sich auf sein Fahrrad und fuhr mit offener Hose davon. Der Exhibitionist wird als etwa 170 cm groß und rund 40-50 Jahre alt beschrieben. Er hatte braune wuschelige Haare, eine normale Statur und sprach akzentfreies Deutsch. Der Tatverdächtige war mit einem dunkelblauen T-Shirt sowie mit einer khakigrünen oder braunen Hose bekleidet. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Ravensburg unter der Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Isny im Allgäu

Sachbeschädigung durch Graffiti

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Freitag und Montag die Fassade einer Sporthalle in der Rainstraße mit einem Farbspray besprüht. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Isny hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel. 07562 976550 entgegen.

Wilhelmsdorf

Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Drei verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 17.15 Uhr auf der Leonhardstraße an der Einmündung zum Gemeindeverbindungsweg in Richtung Rotachmühle ereignet hat. Die 43-jährige Fahrerin eines Smart übersah beim Linksabbiegen vom Gemeindeverbindungsweg auf die Leonhardstraße die bevorrechtigte Fahrerin eines VW und fuhr in den Einmündungsbereich ein. Die 19-jährige VW-Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste den Smart mit der Fahrzeugfront auf der Fahrerseite. Durch die Kollision wurden die 43-jährige Unfallverursacherin und die 19-jährige VW-Fahrerin schwer verletzt, die 6 Jahre alte Beifahrerin des Smart zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte die Beteiligten zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell