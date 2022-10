Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf-Beffendorf) Überholender streift Gegenverkehr (07.10.2022)

Oberndorf (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr hat ein Autofahrer auf der Landesstraße 409 zwischen Oberndorf-Beffendorf und Schramberg-Waldmössingen einen Unfall verursacht. Ein 20-jähriger Audi Fahrer fuhr in Richtung Beffendorf, überholte ein vorausfahrendes Auto und wollte noch einen weiteren Wagen überholen. Als ihm ein 34-Jähriger mit einem Mercedes entgegenkam, brach er den Überholvorgang ab. Dabei geriet er ins Schleudern und streifte den entgegenkommenden Mercedes, der nach rechts von der Straße abkam. An beiden Autos entstand Gesamtsachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro.

