POL-NB: Diebstahl eines Pkw

Waren (ots) - In der Nacht vom 01.06.2022 auf den 02.06.2022 kam es in Waren (Müritz) zu mehreren Einbrüchen in einem Gewerbegebiet in der Hermann-Graupmann-Straße und der Johann-Heinrich-von-Thünen-Straße. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten unbekannte Tatverdächtige gewaltsam in die Räumlichkeiten von insgesamt vier Firmen. In allen Firmen wurden die Räumlichkeiten durch die unbekannten Täter durchsucht. ...

