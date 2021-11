Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen

Donzdorf - Terrassentür und Fenster aufgebrochen

Unbekannte brachen am Wochenende in Wohnhäuser in Schopflenberg und Reichenbach ein.

Ulm (ots)

Am Freitag oder Samstag waren Unbekannte im Sparwieser Weg in Göppingen. Zwischen 18.45 und 9.30 Uhr gingen sie zu einem Einfamilienhaus und brachen ein Fenster auf. So gelangten sie in das Gebäude. Die Täter durchwühlten sämtliche Räume. Auch in Schränken suchten sie Brauchbarem. Ob sie etwas mitgenommen haben, soll eine Nachschau des Hausbesitzers klären.

Am Sonntag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Eichendorffstraße in Donzdorf ein. Zwischen 19.30 Uhr und 23.50 Uhr öffnet sie die Terrassentür mit Gewalt. Sie gingen ins Innere des Gebäudes und suchten in mehreren Räumen nach Brauchbarem. Auch hier müssen die Ermittler klären, ob die Einbrecher Beute gemacht haben. In beiden Fällen sichern nun Spezialisten der Kriminalpolizei die Spuren.

Das Kriminalkommissariat Göppingen (07161/630) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei informiert:

Übliche Fensterkonstruktionen bieten in der Regel keinen Schutz - meist werden sie vom Einbrecher mit einfachem Werkzeug aufgehebelt. Besonders gefährdet sind gut erreichbare und von Dritten schwer einsehbare Fenster, Terrassen- und Balkontüren. Bereits einfache technische oder mechanische Sicherungsmaßnahmen können die Einbrecher aufhalten oder auch von Anfang an fernhalten. Wie man sich außerdem gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in Göppingen und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, kompetent und produktneutral, welche Sicherungen am Gebäude sinnvoll sind. Auch im Internet gibt die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

Dazu passend gibt ein Informationsfahrzeug am Dienstag, von 12 bis 16 Uhr, auf dem Marktplatz in Göppingen viele Tipps zum Thema Einbruchschutz und die möglichen Sicherungen an Gebäuden. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5065523

++++ 2131634 2137638

Jürgen Rampf / Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell