FW-Schermbeck: Betriebsmittel laufen aus

Schermbeck (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde der Löschzug Altschermbeck um 00:56 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person in Wohnung" alarmiert. Einsatzort war die Alte Poststraße. Bei Ankunft an der Einsatzstelle konnte die Tür jedoch schon vom Anwohner eigenständig geöffnet werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten somit nicht mehr tätig ...

mehr