Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim-Bauschheim/Nachtrag zu unserer Meldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5328670/Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Rüsselsheim-Bauschheim (ots)

Nach aktuellem Stand sind durch den in die Personengruppe gefahrenen PKW fünf männliche Personen im Alter von 17, 22, 25, 27 und 39 Jahren schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden. Sie kamen zur Versorgung in Krankenhäuser. Eine 20-jährige wurde leicht verletzt. Der Unfallfahrer erlitt keine Verletzungen. Alle Beteiligten sind in Bauschheim wohnhaft. Wir gehen weiterhin vom Vorliegen eines Verkehrsunfalles aus. Zahlreiche Zeugen sind in Zuge der Unfallaufnahme erfasst worden und werden im Nachgang vernommen. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell