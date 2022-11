Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: 16-jähriger Mofafahrer bei Unfall schwer verletzt

Bissendorf (ots)

Am Mittwochnachmittag befuhr eine 83-jährige Fahrzeugführerin um 17:18 Uhr die "Werscher Straße" in Richtung Bissendorf. Als die Bissendorferin nach links in die Straße "Im Esch" abbiegen wollte, übersah sie einen entgegenkommenden 16-jährigen Mofafahrer. Infolgedessen kam es zur Kollision zwischen dem Smart und dem Mofa, wodurch der 16-Jährige schwer verletzt wurde. Der junge Mann aus Osnabrück wurde anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

