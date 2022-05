Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss ...

Neustadt/Weinstraße (ots)

...befand sich eine 23-jährige Frau aus Ludwigshafen am 03.05.2022 um 11:00 Uhr, als sie mit ihrem Fahrzeug durch Beamte in der Exterstraße in 67433 Neustadt/W. einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der Ludwigshafenerin konnten bei dieser nämlich Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Ein in der hiesigen Dienststelle durchgeführter Vortest bestätigten den Verdacht der Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss. Dieser Test verlief positiv auf THC, weshalb diese eine Blutprobe abgeben musste. Der Fahrzeugschlüssel der Frau wurde einer Bekannten übergeben. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell