Polizei Köln

POL-K: 221220-2-K Kölner (39) ortet gestohlenes E-Bike in Köln-Mühlheim - drei Festnahmen

Köln (ots)

Ein aufmerksamer Kölner (39) hat die Polizei am Montagmorgen (19. Dezember) auf die Spur von mutmaßlichen Fahrraddieben (22, 37, 42) gebracht, nachdem er sein kurz zuvor gestohlenes E-Bike im Stadtteil Mülheim geortete hatte.

Gegen 10 Uhr hatte der 39-Jährige den Diebstahl seines Fahrrades in Riehl bemerkt und es wenig später in der Rüdesheimer Straße geortet. Alarmierte Polizisten trafen vor Ort auf drei Männer, die gerade ein schwarzes E-Bike der Marke "Pegasus" mit Kindersitz aus einem Transporter in den Keller eines Mehrfamilienhauses trugen. Dort stellten die Einsatzkräfte neben dem Fahrrad des Kölners mehrere teilweise in Einzelteile zerlegte Fahrräder und einen E-Scooter sicher und nahmen die mutmaßlichen Fahrraddiebe fest. Das Trio soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Der 39-Jährige erhielt vor Ort sein Eigentum zurück. Ein Fahrrad und der E-Scooter aus dem Keller konnten bereits Diebstählen zugeordnet werden. Die Ermittlungen zu den Eigentümern der weiteren Räder dauern an.(sw/cs)

