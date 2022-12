Polizei Köln

POL-K: 221220-4-K Mutmaßliche Einbrecherinnen auf frischer Tat gestellt - Festnahme

Köln

Zivilfahnder des Kriminalkommissariats 73 haben am Montagvormittag (19. Dezember) zwei mutmaßliche Wohnungseinbrecherinnen (21, 24) in Köln-Rondorf festgenommen.

Gegen 11 Uhr waren die Frauen ins Blickfeld der Polizisten geraten, da sie sich auffallend für Häuser interessierten und letztlich in einem Mehrfamilienhaus auf der Brüder-Grimm-Straße verschwanden. Dieses verließen sie wenig später wieder, drehten eine Runde und kehrten dann wieder ins Haus zurück. Im Treppenhaus hörten die Zivilpolizisten, wie die Frauen an Wohnungen klingelten und an Türen rüttelten. Weitere Geräusche klärten sich kurz nach der Festnahme vor dem Haus. Ein im BH der 24-Jährigen versteckter Schraubendreher dürfte zu frischen Hebelspuren an zwei Wohnungstüren passen. In der Unterwäsche hatte die junge Frau zudem eine Zange. Neben ihrem Ausweis sowie Bargeld führte die 24-Jährige zudem einen sogenannten "Flipper" zum Öffnen nicht abgeschlossener Wohnungstüren mit. Bei der 21-Jährigen stellten die Polizisten ein Pfefferspray in der Handtasche sowie einen Schraubendreher unter der Kleidung sicher.

Die beiden Frauen, die nach derzeitigem Ermittlungsstand aus Serbien und Kroatien stammen und in Deutschland keinen festen Wohnsitz haben, werden noch heute einem Haftrichter vorgeführt. (cw/de)

