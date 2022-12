Polizei Köln

POL-K: 221221-1-K Fußgänger auf der Roonstraße von Auto angefahren - Zeugensuche

Köln (ots)

Schwere Unfallverletzungen hat am späten Dienstagabend (20. Dezember) ein 74 Jahre alter Fußgänger auf der Kreuzung Roonstraße/Lindenstraße bei einer Kollision mit dem Ford eines Kölners (58) erlitten. Gegen 22.10 Uhr soll der Senior die Fußgängerfurt Lindenstraße trotz roter Ampel betreten haben, woraufhin ihn der Focus des stadtauswärts fahrenden 58-Jährigen mit der rechten Fahrzeugseite erfasste. Vergeblich hatte dieser nach derzeitigem Kenntnisstand noch versucht, dem älteren Herrn nach links auszuweichen.

Das Verkehrskommissariat 2 sucht in diesem Fall dringend Zeugen, die das Unfallgeschehen in der Innenstadt beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cg/de)

