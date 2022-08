Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim

Tiertransporter auf der B 30 umgekippt

Zwei flüchtige Kühe halten die Polizei und Feuerwehr auf Trapp

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 18 Uhr befuhr ein Tiertransporter die B 30 zw. den Anschlussstellen Laupheim Nord und Laupheim Mitte in Richtung Biberach. An Bord befanden sich 3 trächtige Kühe. Aus nicht bekannten Gründen gerieten diese während der Fahrt in Unruhe und schaukelten den Anhänger auf. Dadurch verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Gespann und kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Anhänger des Gespanns löste und überschlug sich. Zwei der Kühe sprangen vom Anhänger in irrten zunächst im Nahbereich der Bundesstraße umher, die andere blieb verletzt im Anhänger zurück. Der Fahrer blieb unverletzt. Durch ein Großaufgebot der Feuerwehr sowie 3 Streifenbesatzungen musste die Unfallstelle gesichert und die Suche nach den fehlenden Tieren unternommen werden. Die B 30 musste zeitweise voll gesperrt werden. Die Kühe konnten kurzzeitig im Bereich einer dortigen Kiesgrube gesichtet werden, verschwanden aber dann in einem großen Maisfeld. Ein aus Eberhardhzell stammender Jäger stand mit einem Betäubungsgewehr bereits bereit, um beim Einfangen der Tiere behilflich zu sein. Leider war die Nachsuche aufgrund der Dämmerung nicht mehr erfolgreich und die Suchmaßnahmen wurden zunächst eingestellt. In der Nacht zum Sonntag gegen 23:30 Uhr wurde eine der Kühe erneut im Bereich der B 30 Höhe AS Laupheim Nord gesichtet. Den herbeigeeilten Einsatzkräften gelang es nicht mehr rechtzeitig zu verhindern, dass die Kuh wieder auf die B 30 gelangte. Dort kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw Renault Clio. Ein im Pkw mitfahrender 8jähriger Junge wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Fahrerin blieb unverletzt. Die Kuh verendete nach dem Zusammenstoß. Das noch fehlende Rind konnte am Sonntag gegen 09:30 Uhr im Bereich der Kiesgrube bei Achstetten gesichtet und nach einem Schuss aus einem Betäubungsgewehr eingefangen werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro.

