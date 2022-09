Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebe entwenden Goldschmuck

Mainz-Gonsenheim (ots)

Am Freitagnachmittag wurde eine 85-jährige Dame aus Mainz Gonsenheim Opfer zweier Trickdiebe. Die bislang unbekannten Täter klingelten gegen 16:30 Uhr bei der Seniorin im Stadtteil Gonsenheim. Die Täter gaben vor, es sei zu einem Wasserschaden gekommen und man müsse das Leck reparieren. Während einer der Täter in die Küche der Dame ging und hier so an einem Rohr manipulierte, dass tatsächlich Wasser herauslief, ging der zweite ins Schlafzimmer der Dame. Dort entwendete der zweite Täter den Goldschmuck der 85-Jährigen und verließ sofort die Wohnung. Kurze Zeit später gab der andere Täter an, er habe den Wasserschaden behoben und verließ ebenfalls die Wohnung. Im Nachhinein stellte die Dame den Verlust ihres Goldschmuckes fest und verständigte die Polizei.

Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Gonsenheimer Bevölkerung:

- Wer am Freitagmittag im Bereich der Elsa-Brändström-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht? - Haben die beiden Trickdiebe auch bei anderen Anwohnern geklingelt?

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

