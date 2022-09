Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Zeugen und gefährdete Autofahrer nach Verfolgung gesucht

Mainz (ots)

Wie wir bereits berichteten, flüchtete am Mittwochmittag in der letzten Woche ein Opelfahrer vor der Polizei. Mittlerweile wird geprüft ein Ermittlungsverfahren gegen den 27-jährigen aus einer rheinhessischen Gemeinde wegen "Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr" und eines "Verbotenen Kraftfahrzeugrennens" einzuleiten, da er versuchte, eine möglichst hohe Geschwindigkeit zu erzielen und dabei andere Verkehrsteilnehmer gefährdete. Diese Personen sind als Zeugen zur Aufklärung dieser Straftaten von großem Interesse für die Polizei. Die Polizei Mainz bittet daher Personen, die am Mittwoch, 21.09.2022 zwischen 11:48 und 11:58 Uhr im Gewerbegebiet Mainz-Hechtsheim, in der Alten Mainzer Straße, auf der A 60 zwischen Weisenau und Laubenheim und auf der Wormser Straße in Richtung Mainz-Innenstadt durch den Fahrer eines schwarzen Opel Insignia gefährdet wurden, oder die Flucht beobachtet haben, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Mainz 3 unter Tel: 06131-654310 oder per Mail an pimainz3@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell