POL-PPMZ: Radfahrer kollidiert unbeleuchtet mit Verkehrsschild

Mainz-Mombach (ots)

Für einen 51-jährigen Fahrer eines Pedelec endete der Donnerstagabend in einem Krankenhaus. Der Mann war gegen 21:30 Uhr ordnungsgemäß auf dem benutzungspflichtigen Fahrradweg der Rheinallee, vom Mombacher Kreisel kommend, in Richtung Innenstadt unterwegs. Der 51-Jährige fuhr trotz Dunkelheit mit ausgeschalteter Beleuchtung und übersah den Pfosten eines Verkehrsschildes, den er mit der Lenkstange und in der Folge mit dem Pedal touchierte. Hierauf stürzte der Mann und wurde derart verletzt, dass in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Ein Ersthelfer versorgte den nur noch teilweise ansprechbaren Radfahrer, bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

