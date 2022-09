Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Suche nach Waffen - größerer Polizeieinsatz

Kriegsfeld (ots)

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Donnerstagnachmittag in der Ortsgemeinde Kriegsfeld im Donnersbergkreis. Der Polizei wurde gegen 15:30 Uhr bekannt, dass ein Mann in seinem Anwesen über scharfe Schusswaffen verfüge. Eine Gefahr für Dritte konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden. Da bei dem Mann in der Vergangenheit tatsächlich Schusswaffen aufgefunden werden konnten, waren unter anderem polizeiliche Spezialkräfte eingesetzt. In den Räumlichkeiten des Mannes konnten zwei verrostete, nicht funktionsfähige Langwaffen, eine Schreckschusswaffe mit mehreren Dosen Munition, ein Luftgewehr und ein altes Bolzenschussgerät aufgefunden und sichergestellt werden. Erforderliche Erlaubnisse sind nicht vorhanden. Zu einer Gefahr kam es zu keiner Zeit. Den Mann erwartet nun ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

