Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Taschendieb in Supermarkt

Mainz-Gonsenheim (ots)

Zu einem Taschendiebstahl zum Nachteil einer 81-jährigen Seniorin, kam es am Donnerstagmorgen im Stadtteil Gonsenheim. Die Seniorin hatte ihr Portemonnaie während des Einkaufes in ihrer Jackentasche verstaut. In einem von der 81-jährigen unbemerkten Moment beugte sich der bislang unbekannte Täter von hinten über die Dame, zog die Geldbörse aus der Jackentasche und verließ hiernach den Supermarkt. Neben Bargeld befanden sich Karten und Ausweisdokumente im Portemonnaie. Dank der Videoüberwachung des Marktes, konnten Tat und Täter aufgezeichnet werden. Die Individualnummern der gestohlenen Dokumente und Karten wurden zur Fahndung ausgeschrieben. Die Mainzer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Präventionshinweise:

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen - Tragen Sie ihr Portemonnaie in einer verschlossenen Innentasche der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche immer mit der Verschlussseite zum Körper. - Halten Sie Ihre mitgeführte Tasche stets geschlossen. - Achten Sie in einem Menschengedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen. - Im Falle eines Diebstahls verständigen sie sofort die Polizei - Sperren sie ihre Karten unter Sperr-Notruf 116 116

