Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Feuer in einem Hotel

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Am frühen Freitagmorgen wurde die Feuerwehr Oberhausen zu einem Brand in einem Hotel alarmiert. Aus ungeklärter Ursache war ein Industrietrockner im Kellergeschoss in Brand geraten. Die Hotelgäste und das Personal wurden durch die Brandmeldeanlage frühzeitig alarmiert und hatten bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr das Hotel verlassen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Da bereits mehrere Räumlichkeiten im Kellergeschoss sowie im Erdgeschoss verraucht waren, gestaltete sich die Entrauchung etwas aufwendiger. Das Hotel konnte nach der Entrauchung den Betrieb wiederaufnehmen. Die Feuerwehr war mit 26 Einsatzkräften ca. 45 min im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell