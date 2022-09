Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Fahrertausch nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mainz (ots)

Als Verantwortliche für einen Verkehrsunfall gab sich eine 19-jährige Fahrerin in der Nacht auf Sonntag, gegen 01:20 Uhr, aus. Nach einem Überholvorgang in der Geschwister-Scholl-Straße, in Richtung Mainz Innenstadt, streifte ein VW Arteon einen seitlich fahrenden PKW, landete letztendlich auf den Straßenbahngleisen und blieb dort liegen. An der Unfallstelle gab sich die 19-Jährige dann gegenüber den Polizeibeamten als Fahrerin aus, stand aber erheblich unter Alkoholeinfluss. Sie wies bei einem Alkoholtest 1.9 Promille auf. Allerdings zweifelten die Polizeibeamten an dem geschilderten Unfallhergang und befragten den 20-jährigen Halter des VE, der sich in Widersprüche verstrickte und letztendlich erklärte, selbst gefahren zu sein. Er stand ebenfalls unter Alkoholeinfluss und wies später über 1 Promille auf. Ihm wurde nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Mainz eine Blutprobe entnommen. Es besteht der Verdacht, dass er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. In der Nähe der Unfallstelle hatte die Stadt Mainz einen Enforcementtrailer für Geschwindigkeitsmessungen aufgestellt. Die Strecke der Straßenbahn war für Aufräum- und Kontrollarbeiten für ca. zwei Stunden gesperrt. Gegen den Fahrer wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ob gegen die 19-Jährige ebenfalls Ermittlungen geführt werden, wird derzeit geprüft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell