Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Absperrpoller beschädigt

Bautzen (ots)

Unbekannte Täter haben an der Ostseite des Bahnhofs in Bautzen einen Absperrpoller der versperrten Zufahrt zum Bahnsteig 1 teilweise aus der Bodenverankerung gerissen. Dies teilte eine Bahnmitarbeiterin der Bundespolizei mit, die diese Beschädigung am 4. Oktober 2021 um 07:55 Uhr entdeckt hatte. Diese ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Eine Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

