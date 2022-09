Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Weisenau - Ladendieb trägt mehrere Jogginghosen übereinander

Mainz (ots)

Detektive eines Einkaufsmarktes in Mainz-Weisenau beobachteten am Freitagmittag, wie ein ca. 20-jähriger Mann mit mehreren Jogginghosen in eine Umkleide ging und kurz darauf ohne die Hosen wieder verließ. Da die Hosen nicht in der Umkleide lagen, folgten die Detektive dem Mann bis zur Kasse. Dort zahlte der lediglich eine Dose Cola und wurde von den Detektiven unmittelbar danach angehalten. Diese verständigten die Polizei. Die Polizeibeamten konnten wenig später die Hosen dann schnell auffinden. Der Täter trug diese übereinander unter seiner Alltagshose. Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahl eingeleitet.

