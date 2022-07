Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg-Zollhaus, Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall fordert zwei leicht Verletzte und 15.000 Euro Schaden

Blumberg-Zollhaus, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und rund 15.000 Euro Sachschaden hat ein Unfall gefordert, der sich am frühen Sonntagabend an der Einmündung der Landesstraße 185 auf die Bundesstraße 27 bei Blumberg-Zollhaus ereignet hat. Ein 28-Jähriger fuhr gegen 17.20 Uhr mit einem VW T-Roc auf der L 185 in Richtung Einmündung zur Bundesstraße 27. An der Einmündung war der Mann unachtsam und prallte mit dem T-Roc in das Heck eines Suzuki Kleinwagens, dessen Fahrerin an der Einmündung wartete. Bei dem Unfall zogen sich die 55-jährige Suzuki-Fahrerin und deren 59 Jahre alter Beifahrer leichte Verletzungen zu und mussten zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand rund 15.000 Euro Sachschaden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich nach der Unfallaufnahme um den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Suzukis.

