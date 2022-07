Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs Konstanz) Person mit Waffe in der Fußgängerzone (02.07.2022)

Singen (ots)

Am heutigen Samstagnachmittag (02.07.2022) um 16:47 Uhr wurde der Polizei über Notruf eine männliche Person in der belebten Fußgängerzone in Singen in der August-Ruf-Straße Einmündung Bahnhofstraße mitgeteilt, welcher mit einer Waffe hantierte. Hierbei wurden auch "provozierende Zielübungen" beobachtet. Aus diesem Grund wurden durch das Führungs- und Lagezentrum Konstanz, starke Kräfte an die Örtlichkeit beordert. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde die sogenannte Zusatzausrüstung angelegt. Den Kräften vor Ort gelang es sehr schnell die Person mit der Waffe zu lokalisieren. Der Mann, wie sich später herausstellte, 33 Jahre und nicht unerheblich alkoholisiert, ließ sich schließlich widerstandlos festnehmen. Ebenfalls wurde die Waffe aufgefunden und sichergestellt. Eine abschließende Bewertung diesbezüglich konnte noch nicht erfolgen und bedarf weiterer Ermittlungen. Derzeit ist jedoch von einem Verstoß gegen das Waffengesetz und von einer Bedrohung auszugehen.

Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell