Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Sturz von Leiter - Arbeiter schwer verletzt

Oberndorf-Lindenhof (ots)

Weil eine Anlegeleiter am Freitagmorgen in der Heckler und Koch-Straße bei Arbeiten wegrutschte, ist ein Beschäftigter einer Sanitär und Heizungsfirma aus rund zwei Meter Höhe auf den Boden gestürzt. Der 68-jährige war dabei , einen Kranhaken an einen Wasserspeicher anzulegen. Hierzu stieg er auf eine knapp fünf Meter hohe Anlegeleiter, die auf dem nassen Asphalt wegrutschte. Beim Sturz auf halber Höhe zog sich der Mann einen offenen Beinbruch und eine Kopfplatzwunde zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Gewerbeaufsicht sowie die Berufsgenossenschaft informiert.

