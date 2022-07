POL-KN: (Donaueschingen, Lkrs. VS) Viele Autofahrer zu schnell

Dunningen (ots) - Ein junger Autofahrer hat am Donnerstagabend gegen 22 Uhr in der Freudenstädter Straße aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der 18-jährige am Steuer des Golf geriet auf Höhe der Hausnummer 13 in Schlingern und krachte dann mit dem Heck auf einen dort abgestellten Lastwagenauflieger. Zunächst machte er sich mit dem Auto aus dem Staub, kehrte aber nach kurz Zeit ...

