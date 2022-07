Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, Lkrs. RW) Auto kracht gegen Lastwagenauflieger

Dunningen (ots)

Ein junger Autofahrer hat am Donnerstagabend gegen 22 Uhr in der Freudenstädter Straße aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der 18-jährige am Steuer des Golf geriet auf Höhe der Hausnummer 13 in Schlingern und krachte dann mit dem Heck auf einen dort abgestellten Lastwagenauflieger. Zunächst machte er sich mit dem Auto aus dem Staub, kehrte aber nach kurz Zeit wieder zurück an den Unfallort. Zeugen hatten den Unfall beobachtet. Im Auto des 18-jährigen befanden sich drei weitere junge Insassen. Die Polizei nahm dem Fahranfänger den Führerschein ab. Er muss nun mit einer Anzeige und Post von der Führerscheinstelle rechnen. Am Golf entstand Totalschaden. Den Schaden am Lastwagenanhänger schätzt der Eigentümer auf rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell