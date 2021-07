Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Pkw-Aufbruch - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter schlug am Dienstag gegen 18.15 Uhr die Scheibe der Beifahrertüre eines in der Rheinstraße West in Friedrichstal geparkten Pkw ein. Aus dem Fahrzeug stahl er Zigaretten und eine hochwertige Fotokamera. Anschließend stieg er als Beifahrer in einen älteren, goldfarbenen Mercedes, dessen Fahrer davonfuhr. Zeugen, oder Personen die Hinweise auf das gesuchte Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt, Telefon 0721/967180 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

