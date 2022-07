Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Drolshagen (ots)

Ein Wohnungseinbruch hat sich am Donnerstag zwischen 07:45 Uhr und 08:00 Uhr in der Straße Zur Silberkuhle in Husten ereignet. Eine aufmerksame Nachbarin hatte drei Unbekannte beobachtet, die sich auf dem Grundstück eines Hauses aufhielten und verständigte die Polizei. Bis zum Eintreffen der Beamten flüchteten die drei Unbekannten mit einem blauen VW Lupo. Eine Fahndung verlief negativ. Bei der anschließenden Nachschau stellten die Polizisten Hebelmarken an der Terrassentür und an einem Fenster fest. Die Täter waren zuvor in das Haus eingedrungen und hatten sämtliche Wohnräume durchwühlt. Da die Bewohner nicht Zuhause waren, konnte nicht festgestellt werden, ob etwas entwendet wurde. Es entstand Sachschaden.

Die Täter waren alle männlich, zwischen 1,65 m und 1,80 m groß, trugen dunkle Vollbärte und waren unter 30 Jahren alt. Einer trug eine rote Jacke, ein weiterer ein grün-weißes Oberteil. Nach derzeitigem Erkenntnisstand waren die gleichen Personen bereits Anwohnern zuvor im Bereich Wenden-Hillmicke wegen ihres auffälligen Verhaltens aufgefallen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Die Polizei weist daraufhin: Urlaubszeit ist Einbrecherzeit. Gerade während der Ferienzeit ist es für Einbrecher oft leicht, festzustellen, wo sie in Ruhe "arbeiten" können, da häufig durch heruntergelassene Rollladen und volle Briefkästen die Täter wissen, dass niemand Zuhause ist.

Daher rät die Polizei, dass sich Reisende für die Zeit ihrer am besten einen "Haussitter" suchen, sodass die Täter im Glauben sind, dass das Haus bewohnt sei. Jalousien die mehrere Tage hindurch geschlossen sind, zeigen Einbrechern den Weg zu einem "sicheren" Einbruch. Schauen Nachbarn ab und zu nach dem Rechten und leeren den Briefkasten oder lüften, wird den Einbrechern signalisiert, dass die Bewohner Zuhause sind.

Weitere Tipps zum Einbruchsschutz gibt es auf der Internetseite der Polizei Olpe. Zudem bietet die Polizei eine kostenfreie Einbruchsschutzberatung an. Alle Informationen zum Thema finden Interessierte hier: https://olpe.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-im-kreis-olpe.

