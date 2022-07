POL-OE: Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Wenden (ots) - Am Dienstag (7. Juli) hat ein 73-Jähriger gegen 01:20 Uhr der Polizei eine Sachbeschädigung an seinem Haus sowie einen Diebstahl in der Westerbergstraße gemeldet. Zuvor hatte er einen lauten Knall vernommen, weswegen er vor sein Haus trat. Dabei entdeckte er, dass seine Tür beschädigt wurde, der Briefkasten abgerissen war und eine Statur, welche vor dem Haus stand, entwendet wurde. Er hörte noch ...

