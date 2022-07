Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach Sachbeschädigungen gesucht

Wenden (ots)

Am Dienstag (7. Juli) hat ein 73-Jähriger gegen 01:20 Uhr der Polizei eine Sachbeschädigung an seinem Haus sowie einen Diebstahl in der Westerbergstraße gemeldet. Zuvor hatte er einen lauten Knall vernommen, weswegen er vor sein Haus trat. Dabei entdeckte er, dass seine Tür beschädigt wurde, der Briefkasten abgerissen war und eine Statur, welche vor dem Haus stand, entwendet wurde. Er hörte noch Schritt in Richtung des Schulhofes davon laufen. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, die jedoch negativ verlief. Im Zuge dessen stellten die Beamten noch eine Sachbeschädigung an einem Holzzaun der Westerbergschule fest. Der Wert der Statur lag bei rund 200 Euro, zudem entstand ein Sachschaden an dem Schulzaun im dreistelligen sowie an dem Haus im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell