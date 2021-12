Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bücken/Hoya - Unfallflüchtiger ermittelt

Nienburg (ots)

(KEM) Vergangenen Freitag, 17.12.2021, konnte ein Tatverdächtiger zu dem schweren Verkehrsunfall vom 16.12.2021 in Bücken ermittelt werden. Es handelt sich um einen 53-jährigen Mann aus Neustadt am Rübenberge. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung u. a. ermittelt. Bei dem Verkehrsunfall in Bücken vergangenen Donnerstag wurden drei Personen schwer und eine Person tödlich verletzt.

