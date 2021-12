Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfallflucht mit zerbrochener Grundstücksmauer

Stadthagen (ots)

br.

Am 18.12.2021, gegen 22:30 Uhr, fährt ein bislang unbekannter Täter mit seinem Fahrzeug vermutlich rückwärts gegen die Grundstückmauer der Windmühlenstr. 34 in Stadthagen und entfernt sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entsteht ein nicht unerheblicher Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Nach Augenzeugenhinweisen könnte es sich um ein größeres, rotes Fahrzeug (SUV-ähnlich) gehandelt haben.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen zu melden.

