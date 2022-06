POL-HSK: Einbruchsversuch ins Gymnasium Schmallenberg

Marsberg (ots) - Am Donnerstag gegen 17:20 Uhr befuhr ein Autofahrer die B 7 von Scherfede in Richtung Westheim. Als er nach links abbiegen wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Motorrad, welches zum Überholen angesetzt hatte. Der 55-jährige Motorradfahrer aus Bad Arolsen wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er wurde zunächst in ein Krankenhaus gefahren und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ...

