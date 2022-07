POL-PDWIL: Mein lieber Schwan...

Salmtal (ots) - Unfall mit verletztem Radfahrer in Salmtal Am Freitag, 08. Juli 2022, kam es gegen 19:40 Uhr in Salmtal zu einem Unfall mit einem verletzten Radfahrer. Der 15-jährige Radfahrer befuhr die Salmstraße von der Ortsmitte kommend. In Höhe des Salmhotels übersah er ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestelltes Auto. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr er nahezu ungebremst auf das Heck dieses Autos, wobei ...

