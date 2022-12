Polizei Köln

POL-K: 221223-3-K Mutmaßliche Taschendiebe auf Weihnachtsmarkt von Zeugin ertappt - Videobeobachtung führte zu weiterer Festnahme

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Donnerstagabend (22. Dezember) gegen 21.20 Uhr auf dem Neumarkt zwei 21 und 17 Jahre alte mutmaßliche Taschendiebe festgenommen. Unmittelbar zuvor soll das Duo arbeitsteilig versucht haben, einem Kölner (41) an einem Glühweinstand sein Mobiltelefon zu entwenden. Der Geschädigte und eine 32 Jahre alte Kölnbesucherin, die geistesgegenwärtig eingeschritten war, übergaben die Verdächtigen an die alarmierten Polizisten. Zum Tatzeitpunkt hatte der Ältere den 41-Jährigen dessen Angaben zufolge nach einer Zigarette gefragt. Die sich an einem benachbarten Stehtisch aufhaltende Zeugin sah, wie der jüngere Verdächtige das Handy aus der Hosentasche des abgelenkten Kölners zog, und machte diesen darauf aufmerksam. Bereits gegen 19.50 Uhr hatten Polizisten einen ebenso wie der 21-jährige Algerier nach Eigentumsdelikten vorbestraften, 24 Jahre alten Marokkaner festgenommen. Diesen hatte ein Zivilbeamter am Neumarkt anhand von Bildern aus der polizeilichen Videobeobachtung wiedererkannt. Demzufolge hatte der Mann am 3. Dezember an der Kalker Hauptstraße einen Rucksack aus einem Fahrradkorb gestohlen. Bei der Überprüfung des Festgenommenen stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen schweren Diebstahls vorlag. (cg/iv)

