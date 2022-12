Polizei Köln

POL-K: 221223-5-LEV Autoposer mit gefälschter Fahrerlaubnis unterwegs - Anzeige

Köln (ots)

In der Nacht zu Freitag (23. Dezember) hat eine Polizeistreife in Leverkusen-Alkenrath einen 19 Jahre alten Autoposer gestoppt und seinen gefälschten Führerschein beschlagnahmt. Der 19-Jährige war ins Visier der Beamten geraten, als er gegen 0.30 Uhr auf der Alkenrather Straße den Motor seines 450-PS starken Audi RS5 lautstark aufheulen ließ und dabei mit hohem Tempo an ihnen vorbeifuhr. Anschließend soll der Leverkusener auf der Gustav-Heinemann-Straße mehrere Fahrzeuge überholt und dabei seinen hochmotorisierten Sportwagen statt der erlaubten 50km/h auf über 140 km/h beschleunigt haben. Nach kurzer Verfolgung des Audi nutzten die Einsatzkräfte den Halt des 19-Jährigen an einer roten Ampel in Höhe der Bushaltestelle "Mauspfad" und kontrollierten den Raser. Mit Hilfe eines Dokumentenprüfers stellten die Beamten dann zudem Fälschungsmerkmale auf dem ausgehändigten polnischen Führerschein fest. Der Mann muss sich daher nun wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und dem Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten. (al/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell