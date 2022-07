Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Vorfahrt missachtet

Offenburg (ots)

Eine Kollision in einem Kreisverkehr in der Schutterwälder Straße hatte am Mittwochabend leichte Verletzungen sowie einen Sachschaden von rund 4.000 Euro zur Folge. Eine 56-jährige Hyundai-Fahrerin übersah einen bereits im Kreisverkehr befindlichen Fahrradfahrer, der durch die Vorfahrtsverletzung mit der rechten vorderen Fahrzeugseite des Hyundais zusammenstieß und zu Fall kam. Der Zweirad-Lenker wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

